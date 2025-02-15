Явлинский предложил Мюнхенской конференции план мира на Украине

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к Мюнхенской конференции со своим предложением об урегулировании конфликта на Украине. Политик заявил, что его официально приглашали на конференцию, но он не смог приехать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Явлинский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Григорий Явлинский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Явлинский предлагает добиваться мира через диалог, а не через силу, следует из сообщения политика. Его план мира состоит из трех рекомендаций:

соглашение о прекращении огня, а также создание стимулов, чтобы стороны соблюдали режим перемирия. Договоренность об обмене военнопленными «всех на всех» и создание первоначального проекта демилитаризованной зоны с четкими границами;

гарантии безопасности для Украины и России по завершении военного конфликта;

новая концепция и меры по стабилизации российско-западных отношений.

«Конечно, такой план потребует проработки целого ряда очень непростых принципиальных вопросов о безопасности и мире в масштабе Европы и России, а не только Украины. Сегодня уже очевидно, что безопасность одной Украины не гарантирует безопасности всей Европы»,— пишет господин Явлинский.

Политик считает, что поиск компромисса включает в себя обсуждения нейтрального статуса Украины при сохранении суверенитета страны. Кроме того, пишет господин Явлинский, Украине нужно дать возможность полноправного вступления в Евросоюз, но при этом она должна отказаться от размещения иностранных войск и инфраструктур на территории государства.