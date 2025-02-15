Явлинский предложил Мюнхенской конференции план мира на Украине
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к Мюнхенской конференции со своим предложением об урегулировании конфликта на Украине. Политик заявил, что его официально приглашали на конференцию, но он не смог приехать.
Григорий Явлинский
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Господин Явлинский предлагает добиваться мира через диалог, а не через силу, следует из сообщения политика. Его план мира состоит из трех рекомендаций:
- соглашение о прекращении огня, а также создание стимулов, чтобы стороны соблюдали режим перемирия. Договоренность об обмене военнопленными «всех на всех» и создание первоначального проекта демилитаризованной зоны с четкими границами;
- гарантии безопасности для Украины и России по завершении военного конфликта;
- новая концепция и меры по стабилизации российско-западных отношений.
«Конечно, такой план потребует проработки целого ряда очень непростых принципиальных вопросов о безопасности и мире в масштабе Европы и России, а не только Украины. Сегодня уже очевидно, что безопасность одной Украины не гарантирует безопасности всей Европы»,— пишет господин Явлинский.
Политик считает, что поиск компромисса включает в себя обсуждения нейтрального статуса Украины при сохранении суверенитета страны. Кроме того, пишет господин Явлинский, Украине нужно дать возможность полноправного вступления в Евросоюз, но при этом она должна отказаться от размещения иностранных войск и инфраструктур на территории государства.