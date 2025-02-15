G7: будущие санкции против России будут зависеть от переговоров по Украине

Страны «Группы семи» (G7) связали будущие санкции в отношении России с готовностью Москвы участвовать в мирных переговорах по Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление G7.

«Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные, добросовестные усилия для окончательного прекращения военных действий против Украины»,— указано в заявлении. Действия России по урегулированию конфликта должны обеспечить Украине «безопасность и стабильность в качестве суверенной, независимой страны», следует из заявления.

В декабре 2024 года страны Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России. Последние ограничительные меры направлены на борьбу с «теневым флотом танкеров», которые, по утверждению ЕС, Россия использует для обхода санкций и других ограничений при торговле нефтью. В 15-й пакет вошли 54 физлица и 30 организаций, в том числе из России, Китая и КНДР.

Евросоюз разрабатывает 16-й пакет санкций. В рамках новых ограничений рассматривается поэтапный запрет на импорт российского алюминия, отключение 15 банков от системы международных платежей SWIFT и другие меры.