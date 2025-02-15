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Коммерсантъ FM
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Кремль увидел опровержение Вэнсом слов об отправке военных США на Украину

В Кремле приняли к сведению заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что газета The Wall Street Journal (WSJ) искаженно передала его ответ на вопрос о вероятности отправки американских военных на Украину. Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс

Фото: Leah Millis / Reuters

Джей Ди Вэнс

Фото: Leah Millis / Reuters

«Да, приняли к сведению»,— сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Вчера в социальной сети X вице-президент США пояснил, что журналисты WSJ исказили его слова. «Американские войска не должны подвергаться опасности, когда это не продвигает американские интересы и безопасность»,— подчеркнул господин Вэнс.

Интервью WSJ было опубликовано 14 февраля под заголовком «Вэнс грозит санкциями и военной силой, чтобы заставить Путина согласиться на договоренности по Украине». В ходе беседы вице-президент США отметил, что в урегулировании украинского кризиса могут быть задействованы и «военные инструменты воздействия».

О возможности военного присутствия США на Украине господин Вэнс сказал, что во время переговоров с Россией Дональд Трамп рассматривает все варианты развития событий. Многие зарубежные СМИ и политические деятели интерпретировали его слова как угрозу, хотя прямой цитаты о вводе войск в интервью не было.

Пресс-секретарь президента Песков, комментируя статью WSJ, назвал такую позицию господина Вэнса «новой» и попросил США ее прокомментировать. По его словам, раньше подобных формулировок в риторике американских партнеров не звучало.

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