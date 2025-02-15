Посол России рассказал о работе дипломатов над освобождением Труфанова

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов поприветствовал освобождение «Хамасом» трех заложников, включая россиянина Александра Труфанова. По словам посла, российские дипломаты приложили «все возможные усилия» для его освобождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Викторов

Фото: Посольство России в Израиле Анатолий Викторов

Фото: Посольство России в Израиле

Господин Викторов рассказал, что российские дипломаты в ближневосточном регионе в координации с властями Израиля и «другими заинтересованными сторонами» делали все возможное для скорейшего решения этого вопроса. «Он являлся приоритетным в наших контактах с палестинской стороной, что в конечном счете содействовало освобождению А. Труфанова на первом этапе нынешнего обмена удерживаемыми лицами»,— говорится в заявлении посла.

Палестинское движение «Хамас» и Израиль сегодня, 15 февраля, провели шестой обмен заложниками. «Хамас» освободил трех человек, Израиль в ответ отпустил 369 палестинских заключенных, из которых 36 были приговорены к пожизненному сроку. Обмен пленными проводится в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, которое действует с 19 января.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».