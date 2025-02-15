Посол России рассказал о работе дипломатов над освобождением Труфанова
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов поприветствовал освобождение «Хамасом» трех заложников, включая россиянина Александра Труфанова. По словам посла, российские дипломаты приложили «все возможные усилия» для его освобождения.
Анатолий Викторов
Фото: Посольство России в Израиле
Господин Викторов рассказал, что российские дипломаты в ближневосточном регионе в координации с властями Израиля и «другими заинтересованными сторонами» делали все возможное для скорейшего решения этого вопроса. «Он являлся приоритетным в наших контактах с палестинской стороной, что в конечном счете содействовало освобождению А. Труфанова на первом этапе нынешнего обмена удерживаемыми лицами»,— говорится в заявлении посла.
Палестинское движение «Хамас» и Израиль сегодня, 15 февраля, провели шестой обмен заложниками. «Хамас» освободил трех человек, Израиль в ответ отпустил 369 палестинских заключенных, из которых 36 были приговорены к пожизненному сроку. Обмен пленными проводится в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, которое действует с 19 января.
Подробности — в публикации «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».