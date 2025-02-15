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Коммерсантъ FM
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Посол России рассказал о работе дипломатов над освобождением Труфанова

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов поприветствовал освобождение «Хамасом» трех заложников, включая россиянина Александра Труфанова. По словам посла, российские дипломаты приложили «все возможные усилия» для его освобождения.

Анатолий Викторов

Анатолий Викторов

Фото: Посольство России в Израиле

Анатолий Викторов

Фото: Посольство России в Израиле

Господин Викторов рассказал, что российские дипломаты в ближневосточном регионе в координации с властями Израиля и «другими заинтересованными сторонами» делали все возможное для скорейшего решения этого вопроса. «Он являлся приоритетным в наших контактах с палестинской стороной, что в конечном счете содействовало освобождению А. Труфанова на первом этапе нынешнего обмена удерживаемыми лицами»,— говорится в заявлении посла.

Палестинское движение «Хамас» и Израиль сегодня, 15 февраля, провели шестой обмен заложниками. «Хамас» освободил трех человек, Израиль в ответ отпустил 369 палестинских заключенных, из которых 36 были приговорены к пожизненному сроку. Обмен пленными проводится в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, которое действует с 19 января.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».

Фотогалерея

Освобождение Александра Труфанова из плена «Хамаса»

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Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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Россиянина Александра Труфанова должны были изначально освободить на втором этапе выполнения соглашения между Израилем и «Хамасом»

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы палестинского движения «Хамас» возле сцены, которая использовалась во время церемонии освобождения заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

Бойцы «Хамас» ждут прибытия заложников

Фото: Abdel Kareem Hana / AP

По словам посла России в Катаре Дмитрия Догадкина, руководство палестинского движения согласилось отпустить Труфанова раньше «в знак уважения к позиции России по ближневосточному конфликту»

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Александр Труфанов — гражданин Израиля и России, он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой, бабушкой Ириной и подругой Сапир Коэн. Женщин отпустили в ноябре 2023 года

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Александр Труфанов пробыл в плену 498 дней

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Россиянина и еще двух заложников передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста

Фото: Hatem Khaled / Reuters

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