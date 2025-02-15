Автобус с освобожденными палестинскими заключенными прибыл в Рамаллу

Автобус с группой палестинских заключенных, освобожденных Израилем в рамках соглашения о прекращении огня, прибыл в город Рамалла на Западном берегу, передает AFP. Четырех заключенных по прибытии перевели в больницу, сообщили в гуманитарной организации Красный Полумесяц Палестины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

Сегодня, 15 февраля, состоялся шестой обмен заложниками между палестинской группировкой «Хамас» и Израилем. «Хамас» освободил трех заложников, в числе которых был россиянин Александр Труфанов. Израиль в ответ выпустил из тюрем 369 палестинских заключенных, из которых 36 были приговорены к пожизненному заключению.

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» действует с 19 января. На первом этапе «Хамас» должен освободить 33 заложника, на втором — всех остальных, также стороны должны будут начать обсуждение окончательного прекращения войны. Третий этап предполагает обмен телами погибших.

О развитии конфликта — в публикации «Ъ» «"Хамас" ушел на перерыв».