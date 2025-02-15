Косачев: коллективный Запад «похоронили» на Мюнхенской конференции

Коллективного Запада в его первоначальном виде больше не существует, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его словам, «похороны» коллективного Запада прошли на 61-й международной конференции по безопасности в Мюнхене. Однако остаются видимыми угрозы от представителей трансатлантической «солидарности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Солидарность — красивое слово. Но со временем для коллективного Запада эта концепция выродилась в примитивное “рука руку моет”»,— написал господин Косачев в своем Telegram-канале. Он добавил, что после окончания холодной войны коллективный Запад «превратился в монстра», создающего проблемы для человечества. «Коллективный Запад мертв — а мы еще нет»,— заключил сенатор.

61-я конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 14 по 16 февраля. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что участники конференции обсудят урегулирование украинского кризиса путем переговоров. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио также встретятся в Мюнхене с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее об истории Мюнхенской конференции — в материале «Ъ».