Первую ракетку мира Синнера дисквалифицировали за «халатность его окружения»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило соглашение с итальянским теннисистом Янником Синнером о его дисквалификации на три месяца (ст. 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса). В марте 2024 года спортсмен сдал положительный тест на клостебол, нарушив антидопинговые правила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

«WADA признает, что господин Синнер не намеревался жульничать и что употребление клостебола не дало ему никаких преимуществ в плане улучшения спортивных результатов и произошло без его ведома в результате халатности членов его окружения. Однако, в соответствии с Кодексом и прецедентом CAS (Спортивного арбитражного суда), спортсмен несет ответственность за халатность своего окружения»,— говорится в заявлении агентства.

Синнер дисквалифицирован с 9 февраля до 4 мая. В этот срок включены четыре дня, которые спортсмен провел под временным отстранением. Официально вернуться к тренировкам он сможет 13 апреля.

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