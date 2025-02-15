Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Первую ракетку мира Синнера дисквалифицировали за «халатность его окружения»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило соглашение с итальянским теннисистом Янником Синнером о его дисквалификации на три месяца (ст. 10.8.2 Всемирного антидопингового кодекса). В марте 2024 года спортсмен сдал положительный тест на клостебол, нарушив антидопинговые правила.

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

«WADA признает, что господин Синнер не намеревался жульничать и что употребление клостебола не дало ему никаких преимуществ в плане улучшения спортивных результатов и произошло без его ведома в результате халатности членов его окружения. Однако, в соответствии с Кодексом и прецедентом CAS (Спортивного арбитражного суда), спортсмен несет ответственность за халатность своего окружения»,— говорится в заявлении агентства.

Синнер дисквалифицирован с 9 февраля до 4 мая. В этот срок включены четыре дня, которые спортсмен провел под временным отстранением. Официально вернуться к тренировкам он сможет 13 апреля.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Первую ракетку мира подводят под срок».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...