Житель Прикамья осужден за публичное оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд вынес приговор жителю Пермского края, причастному к публичным призывам к осуществлению террористической деятельности. Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, обвиняемый разместил в Интернет-сети информационные материалы, содержащие признаки оправдания террористического акта на Крымском мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов на четыре года. Приговор в законную силу пока не вступил.