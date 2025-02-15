В Курской области возбудили дело о теракте после атаки БПЛА на частный дом

В отношении украинских военных возбуждено уголовное дело после сброса с БПЛА взрывного устройства на частный дом в Курской области. Дело расследуют по статье о теракте (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ.

ЧП случилось вчера, 14 февраля, в Беловском районе Курской области. По данным следствия, в результате сброса взрывчатки были повреждены дом и хозяйственные постройки. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что хозяин дома госпитализирован с ранениями.

В тот же день с помощью БПЛА атаковали съемочную группу «Первого канала» в Суджанском районе области. Пострадал оператор Юрий Шолмов — он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение голени. СКР возбудил дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналистов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ).