В Курской области в результате атаки БПЛА ранен мирный житель

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в пятницу с беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в Беловском районе. В результате был ранен хозяин дома, его госпитализировали.

«Сейчас его жизни ничего не угрожает. Взрыв также разрушил хозяйственные постройки на территории домовладения»,— написал господин Хинштейн в Telegram. Он вновь призвал граждан не ездить в приграничье.

Вчера, 14 февраля, ВСУ ударили беспилотником по съемочной группе «Первого канала» в Черкасской Конопельке Суджанского района. Оператор Юрий Шолмов получил минно-взрывную травму и осколочное ранение голени, его состояние оценивается как удовлетворительное. После атаки СКР возбудил дело по статьям о теракте и воспрепятствовании деятельности журналистов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ).