В отношении студента из Якутии возбудили дело о диверсии

Студент Мирнинского регионального технического колледжа поджог станцию сотовой связи в якутском городе Мирный, сообщили правоохранительные органы «РИА Новости». В отношении него возбудили уголовное дело о диверсии (ст. 281 УК РФ).

«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи»,— сказал собеседник агентства.

Как уточнили в правоохранительных органах, 11 февраля в полицию сообщили, что вблизи города Мирный горит станция сотовой связи. По подозрению в поджоге был задержан 20-летний студент.