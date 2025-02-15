Путин поздравил с юбилеем почетного президента ОКР Смирнова

Президент Владимир Путин поздравил с 90-летием почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова. Господин Смирнов был членом Международного олимпийского комитета (МОК) на протяжении 44 лет.

«Владимир Путин позвонил выдающемуся спортивному деятелю Виталию Смирнову и поздравил его с Днем рождения»,— говорится в сообщении на сайте Кремля.

Виталий Смирнов был членом МОК с 1971 по 2015 год, после чего стал почетным членом комитета. Национальным Олимпийским комитетом он руководил с 1990 по 2001 год. Почетным президентом ОКР господин Смирнов стал в 2001 году. 3 февраля Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда за особые заслуги в развитии отечественного спорта.