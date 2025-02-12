Супруге экс-мэра Сочи продлили домашний арест на три месяца
Суд Москвы продлил меру пресечения супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Янина Копайгородская останется под домашним арестом еще на три месяца, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
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Янина Копайгородская останется под домашним арестом с сохранением ранее установленных запретов и ограничений. Защита обвиняемой подала ходатайство об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. Однако суд не удовлетворил его.
1 февраля стало известно о том, что экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга намерены оспорить в суде свое увольнение из Вооруженных сил РФ. Защита утверждала, что супругов уволили задним числом — до начала уголовного преследования.
Осенью 2024 года супругов задержали. В рамках следствия было проведено более 50 обысков в четырех городах России. Сейчас Алексей Копайгородский находится под стражей.