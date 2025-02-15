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На строительство трех школ в городах Татарстана потратят 579 млн рублей

На строительство школ в Агрызе, Буинске и Мензелинске потратят в сумме порядка 579,9 млн руб. Заказчиком является ГКУ «Главинвестстрой Республики Татарстан». Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

В Агрызе будет построена школа на 500 мест. Стоимость строительства составит 126,5 млн руб. В Буинске возведут школу на 192 места. Стоимость постройки оценивается в 257,2 млн руб. В микрорайоне Садак Мензелинска на строительство школы в 500 мест согласно проекту заложено 196,2 млн руб.

Источником финансирования выступают федеральный и республиканский бюджеты. Завершение работ запланировано на 1 декабря 2025 года.

Артём Дергунов

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