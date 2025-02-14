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Новороссийский прокатный завод перенес сроки строительства двух предприятий

ООО «Новороссийский прокатный завод» (входит в группу компаний «Новоросметалл») перенес сроки создания производства ферросплавов и строительства завода по выпуску горячекатаного листа в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Для производства ферросплавов на предприятии планировалось построить отдельный цех. Запуск второй очереди позволит увеличить объем производства до 42 тыс. т в год. Однако сроки возведения цеха были перенесены инвестором проекта.

Строительство завода по производству горячекатаного листа в Ростовской области также сдвинулось на неопределенный срок. Согласно проекту, мощность предприятия составит около 1 млн т продукции в год. Оба предприятия планировали запустить производство в городе Шахты Ростовской области.

Новороссийский прокатный завод в 2020 году купил производственный комплекс Ростовского электрометаллургического завода за 6,5 млрд рублей. Затем предприятие сменило место регистрации с Новороссийска на г. Шахты, где находится РЭМЗ.

Алена Воробьева

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