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Нижегородская область намерена выпустить облигационные займы в 2025-2027 годах

Правительство Нижегородской области планирует в 2025-2027 годах выпустить облигационные займы. Об этом говорится в пояснительной записке к февральским поправкам в региональный бюджет, внесенных губернатором.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На обслуживание государственного долга в связи с планируемым выпуском облигаций в бюджет на три года закладывают 9,76 млрд руб., из них 1,65 млрд на 2025 год, 3,29 млрд на 2026 год и 4,83 млрд на 2027 год.

Депутаты заксобрания рассмотрят проект изменений в бюджет в конце февраля.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в феврале нижегородский минфин объявил аукционы на привлечение коммерческих кредитных линий в общей сложности на 17 млрд руб. При этом нижегородское правительство надеется на списание в этом году 9 млрд руб. бюджетных кредитов.

Ирина Швецова

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