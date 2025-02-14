Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские войска отразили две контратаки ВСУ на курском направлении за сутки

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки ВСУ на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также уничтожены украинские формирования в районах населенных курских пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа.

За сутки вооруженные силы Украины лишились в Курской области свыше 290 военнослужащих. Кроме того, были ликвидированы 14 автомобилей, пять боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, два бронетранспортера, боевая машина пехоты, зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

В общий состав потерь ВСУ вошли более 60,5 тыс. солдат, 1 974 автомобиля, 1 872 боевые бронированные машины, 439 артиллерийских орудий, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 108 станций РЭБ, 48 пусковых установок РСЗО, 42 единицы инженерной и другой техники, 21 пусковая установка зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, шесть РЛС противовоздушной обороны, командно-штабная машина.

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 февраля

Читать далее

Сутками ранее Украина лишилась более 270 человек на курском направлении.

Накануне дрон ВСУ ударил по работавшему комбайну в Кореневском районе Курской области. В результате 33-летний мирный житель получил серьезные травмы.

Алина Морозова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...