За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки ВСУ на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также уничтожены украинские формирования в районах населенных курских пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа.

За сутки вооруженные силы Украины лишились в Курской области свыше 290 военнослужащих. Кроме того, были ликвидированы 14 автомобилей, пять боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, два бронетранспортера, боевая машина пехоты, зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

В общий состав потерь ВСУ вошли более 60,5 тыс. солдат, 1 974 автомобиля, 1 872 боевые бронированные машины, 439 артиллерийских орудий, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 108 станций РЭБ, 48 пусковых установок РСЗО, 42 единицы инженерной и другой техники, 21 пусковая установка зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, шесть РЛС противовоздушной обороны, командно-штабная машина.

Сутками ранее Украина лишилась более 270 человек на курском направлении.

Накануне дрон ВСУ ударил по работавшему комбайну в Кореневском районе Курской области. В результате 33-летний мирный житель получил серьезные травмы.

Алина Морозова