Комбайнер пострадал при ударе дрона ВСУ в Курской области

Накануне дрон ВСУ ударил по работавшему комбайну в Кореневском районе Курской области. Управлявший машиной 33-летний курянин успел выпрыгнуть из нее, но все равно получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в областную клиническую больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акустическую травму, закрытый перелом левой пяточной кости со смещением. Состояние пациента оценивается как тяжелое, но стабильное.

Утром 12 февраля два украинских беспилотника атаковали курский Рыльск. Обошлось без пострадавших. В результате первого удара было повреждено остекление двух домов и библиотеки, в одном из дворов разрушения получили хозпостройка, забор, кровля, двери частного дома. Второй БПЛА обстрелял территорию у детского сада — в учреждении были выбиты стекла.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова