К юбилею свердловского рок-клуба планируют выпустить трибьют

В 2026 году может быть выпущен трибьют песен рок-групп свердловского рок-клуба, рассказал «Ъ-Урал» экс-директор группы «Смысловые галлюцинации», инициатор проведения Года уральского рока Олег Гененфельд. По его словам, сейчас идет обсуждение концепции сборника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сейчас понятно одно: кавер-версии будут приветствоваться и будут востребованы. Поэтому творческие коллективы могут уже сейчас начинать об этом думать. Но каверы на мэтров будут цениться меньше, чем на группы второго эшелона»,— уточнил господин Гененфельд.

Свердловский рок-клуб просуществовал с 1986 по 1991 год. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс». Последней группой, официально вступившей в рок-клуб, стали «Смысловые галлюцинации».

В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба. Для его проведения создана рабочая группа, в которую вошли Олег Гененфельд, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, журналист Дмитрий Карасюк. Рабочую группу возглавляет мэр Алексей Орлов.

На первом заседании обсуждался план мероприятий, который предусматривает концерты с участием культовых исполнителей, просветительские проекты, создание новых точек притяжения и арт-объектов.

О том, почему необходимо сохранить наследие свердловского рока, Олег Гененфельд ранее рассказал в интервью — «Любой феномен с течением времени либо превращается в бренд, либо исчезает»

Николай Яблонский