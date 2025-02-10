На Урале началась подготовка к проведению Года уральского рока в 2026 году

В Екатеринбурге состоялась встреча рабочей группы по проведению Года уральского рока в 2026 году, сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам главы города, в рамках Года уральского рока планируется провести концерты с участием культовых исполнителей, реализовать просветительские проекты, создать новые точки притяжения и арт-объекты. План мероприятий обсуждался на встрече с музыкантами, общественниками и журналистами.

«Музыкальный феномен, возникший в Свердловске — целая философия, которая отражает дух времени и уникальный культурный код региона. “Чайф”, “Урфин Джюс”, Nautilus Pompilius, “Агата Кристи” — визитные карточки нашего города»,— отметил Алексей Орлов.

По его словам, Год уральского рока станет данью уважения музыкантам и важным шагом для сохранения и популяризации их наследия. В 2026 году будет отмечаться 40-летие Свердловского рок-клуба.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в состав рабочей группы по проведению Года уральского рока вошли участники Свердловского рок клуба и общественные деятели. Среди членов группы — лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, основатель группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин, организатор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург, журналист, историограф Уральского рока Дмитрий Карасюк. Рабочую группу возглавляет Алексей Орлов.

Полина Щуцкая