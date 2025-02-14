Минпросвещения решило оставить обществознание в 8-х классах в 2025 году

Минпросвещения решило оставить обществознание в программах 8-х классов до 1 сентября 2026 года, следует из приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации. Прошлогодний приказ Минпросвещения предполагал, что обществознание не будет преподаваться в 6-8-х классах с 1 сентября 2025 года, а часы, выделенные на этот предмет, будут распределены на уроки истории.

В феврале 2024 года Минпросвещения предложило увеличить с 1 сентября 2025 года количество учебных часов по истории почти в полтора раза: с 340 до 476. С 5-го по 8-й класс историю планировалось преподавать три раза в неделю, в 9-м — два. На обществознание предлагалось отвести 34 часа в 9-м классе, при этом до 9-го предмет преподаваться не будет. Сейчас обществознание изучают с 6-го класса (с 6-го по 8-й класс у школьников проводится 102 урока).

Новый приказ ведомства предполагает, что в следующем учебном году в программах по истории и обществознанию в 8-9 классов изменений не произойдет. Нововведения вступят в силу для этих классов с 1 сентября 2026 года. Ученики же 6-7 класса начнут учиться по новым правилам уже в этом году — и обществознание будет удалено из их программ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обществознание попало в историю».

Полина Мотызлевская