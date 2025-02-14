В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Казани, обвиняемой в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани женщина снова предстанет перед судом за организацию азартных игр

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани женщина снова предстанет перед судом за организацию азартных игр

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2023 году женщина арендовала помещение на улице Серова и оборудовала его для проведения азартных игр. Весной 2024 года правоохранители пресекли деятельность заведения, изъяв 34 монитора, 24 системных блока и бухгалтерские записи.

Ранее обвиняемая уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

С начала 2025 года в Татарстане в суд передали несколько уголовных дел, связанных с незаконным игорным бизнесом. В январе сообщалось, что в Зеленодольске перед судом предстанут четверо жителей Казани, которых обвиняют в организации подпольного клуба.

В тот же период прокуратура направила в суд дело еще трех казанцев, которым инкриминируют не только проведение азартных игр, но и вымогательство 12 млн руб. у проигравших клиентов.

В феврале завершилось расследование в отношении организаторов нелегального покер-клуба. По версии следствия, они спаивали игроков, а затем требовали с них крупные суммы, угрожая насилием. Общий ущерб превысил 7 млн руб.

Анар Зейналов