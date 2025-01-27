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Четырех жителей Казани осудят за организацию азартных игр в Зеленодольске

Четыре жителя Казани предстанут перед судом по обвинению в организации незаконных азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По версии следствия, с декабря 2023 года по март 2024 года обвиняемые по предварительному сговору незаконно организовывали и проводили азартные игры на денежные средства с использованием игрового оборудования в помещении дома на ул. Ленина в Зеленодольске.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении четырех казанцев по ч. 2 ст. 171.2 (незаконные организация и проведение азартных игр). Уголовное дело направили в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва

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