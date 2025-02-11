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Трое казанцев предстанут перед судом за организацию нелегального покер-клуба

Следственный комитет РФ по Татарстану обвинил в незаконной организации и проведении азартных игр, а также вымогательстве троих местных жителей Казани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год обвиняемые вместе с лицом, дело которого рассматривается отдельно, организовали в арендованных помещениях в Казани и близлежащих районах незаконные игры в покер на деньги.

Злоумышленники спаивали игроков, дожидаясь, пока те заснут, а затем утром сообщали им, что в состоянии алкогольного опьянения они взяли в долг фишки и проиграли их в покер. После этого обвиняемые угрожали насилием, чтобы заставить жертв вернуть вымышленный долг.

Расследование установило двух пострадавших, которые под давлением преступников выплатили им более 7 млн руб.

Преступная деятельность была прекращена благодаря скоординированным действиям сотрудников Следственного управления СК России по Республике Татарстан и республиканского МВД.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов

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