В Казани будут судить организаторов подпольных казино за вымогательство 12 млн руб.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение и передаст в суд дело трех казанцев, обвиняемых в нелегальной организации азартных игр и вымогательстве 12 млн руб. у проигравших игроков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По данным следствия, с декабря 2021 по декабрь 2023 года обвиняемые организовали подпольные игорные заведения в Казани и Лаишевском районе. Параллельно они занимались вымогательством денег у проигравших клиентов.

В период с октября 2022 по февраль 2023 года обвиняемые, угрожая насилием и порчей имущества, требовали 10 млн руб. у одного из игроков. Ранее, с ноября 2021 по февраль 2022 года, один из обвиняемых подобным образом вымогал 1,9 млн руб. у другого посетителя подпольного казино.

Дело будет рассматриваться в Вахитовском районном суде Казани. Обвиняемым инкриминируют незаконную организацию азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ) и вымогательство (п. «г» ч. 2, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Анар Зейналов