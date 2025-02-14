МинЖКХ взыскивает с «Башкиравтодора» 40 млн рублей за просрочку контракта

Арбитражный суд Башкирии начал производство по иску регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства к АО «Башкиравтодор». Истец просит взыскать с дорожно-строительной компании более 39,9 млн руб. в качестве пени за просрочку контракта на строительство водопровода в поселке Цветы Башкирии.

Предварительное судебное заседание назначено на 11 марта, третьим лицом к разбирательствам привлечен временный управляющий «Башкиравтодора» Александр Путинцев.

Как сообщал «Ъ-Уфа», минЖКХ и «Башкиравтодор» договорились о строительстве водопровода в декабре 2021 года, стоимость работ составляла 322,4 млн руб. (с тех пор цена контракта подорожала на 32,2 млн руб.). Работы должны были завершиться до 30 июня 2023 года. Последний срок исполнения контракта, о котором договорились стороны, — 30 ноября 2024 года.

В конце января 2025 года «Башкиравтодор» обратился в арбитражный суд с просьбой обязать минЖКХ продлить контракт до 1 июня 2025 года. Предварительное заседание по делу назначено на 12 февраля.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году после реорганизации одноименного ГУП, является крупнейшим дорожным подрядчиком Башкирии. 59,3% акций компании принадлежат республике, остальной пакет акций — государственной инвестиционной компании АО «Региональный фонд». В мае 2024 года в «Башкиравтодоре» введена процедура наблюдения, кредиторами в рамках дела о банкротстве выступают ООО «Битум», Сбербанк, ООО «Сколхимпром», ООО «РВ-тариф», ФНС и другие.

Идэль Гумеров