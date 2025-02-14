СКР: москвич попытался из ревности отравить знакомого пирожками с ртутью

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Москвы, который подозревается в попытке убийства своего знакомого с помощью пирожков с ртутью, сообщила пресс-служба столичного главка СКР. По данным следствия, мотивом преступления стала ревность.

Как установили следователи, в январе подозреваемый решил убить своего знакомого. Для этого он купил градусники, достал оттуда ртуть и набрал ее в шприц. 11 февраля в кафе на юго-западе Москвы москвич подмешал ртуть в еду своему знакомому. Потерпевшего увезли в больницу. При этом подозреваемый тоже был доставлен в медучреждение, так как симулировал отравление.

Во время допросов подозреваемый неоднократно менял показания, настаивая на случайном характере произошедшего. «В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий под тяжестью собранных доказательств фигурант полностью признал вину и детализировал свои показания»,— сказано в сообщении СКР. Подозреваемый задержан. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК).

Об отравлении двух москвичей ртутью в одном из кафе 11 февраля сообщил департамент здравоохранения столицы. Роспотребнадзор начал расследование. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту отравления двух человек.