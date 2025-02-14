Экс-депутата заксобрания и его сына приговорили к условному наказанию за хищения

Добрянский городской суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, добытых преступным путем, бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, его сына Егора и бизнесмена Юрия Рогожникова. Как сообщает портал Properm.ru. всем подсудимым было назначено наказание, не связанное с лишением свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Плюснин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что господин Рогожников и господа Плюснины похитили деньги при строительстве дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания «Дитранс-Строй». Эта фирма фактически контролировалась семьей депутата Плюснина. Затем обязанности по строительству объекта переходили последовательно еще к трем компаниям, которые контролировали подсудимые. Реконструкцию здания заканчивало ООО «Капитал Строй» Егора Плюснина. Дом был сдан в 2017 году, после чего жители стали массово жаловаться на нарушения при строительстве.

В ходе суда гособвинение предлагало приговорить Виктора Плюснина к десяти годам лишения свободы, Егора Плюснина к девяти, Юрия Рогожникова — к восьми.

Изучив материалы уголовного дела, суд приговорил Виктора Плюснина к шести годам лишения свободы условно, его сына Егора — к пяти годам лишения свободы условно, Юрия Рогожникова — к четырем годам лишения свободы условно.