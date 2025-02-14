В «тюменской матрешке» за год изъяли 65 поддельных банкнот

На территориях «тюменской матрешки» в 2024 году изъяли из оборота 65 поддельных купюр, что в семь раз меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе Банка России по Тюменской области.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Смартфон с программой для проверки подлинности купюры

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Больше всего таких купюр выявлено на юге Тюменской области — 34 штуки. В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) изъяли 21 поддельную банкноту, а в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — 10 купюр.

Наиболее часто фальшивомонетчики подделывали банкноты номиналом 5 тыс. руб. образца 1997 года и модификации 2010 года, на которые пришлось 60% всех подделок. Второй по частоте фальсификации стала банкнота номиналом 1 тыс. руб., составляя почти 30% от общего количества подделок, также в регионах обнаружили две поддельные банкноты номиналом 2 тыс. руб.

Напомним, в Свердловской области за девять месяцев 2024 года выявили 70 поддельных банкнот. По данным Центробанка, в течение всего прошлого года на 1 млн банкнот в России находили только одну фальшивую, а уровень фальшивомонетничества в стране достиг минимума с 2011 года.

Ирина Пичурина