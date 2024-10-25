В Свердловской области с начала 2024 года выявили 70 поддельных банкнот

На территории Свердловской области за девять месяцев 2024 года выявили 70 поддельных банкнот, сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка РФ. Были обнаружены 37 поддельных купюр номиналом 5 тыс. руб., 1 тыс. руб. — 26 штук, еще четыре — по 2 тыс. руб. Меньше всего выявили фальшивые 50 и 100 руб. (две и одна шт.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Вероятность встретить фальшивку возрастает при покупке в магазинчике, на рынке или на небольшой заправке. Как правило, там нет специальных приборов для проверки подлинности банкнот. Особенно внимательно стоит быть с банкнотами крупных номиналов»,— рассказала эксперт Уральского ГУ Банка России Наталья Завьялова.

В октябре 2020 года в Екатеринбурге двое мужчин приобрели у неустановленного лица 10 поддельных купюр достоинством 5 тыс. руб. Для сбыта купюр они приехали в Тюмень, где расплачивались в аптеках, чтобы разменять банкноты. Один из участников привлек свою 14-летнюю знакомую, которая помогала разменивать купюры за вознаграждение.

Полина Хабарова