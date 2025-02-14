Летевший в Мюнхен самолет госсекретаря Рубио вернулся в США из-за неисправности

Самолет госсекретаря США Марко Рубио, направлявшийся в Мюнхен, был вынужден вернуться в Вашингтон из-за технической неисправности, рассказали CBS в Госдепартаменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

По дороге в Германию самолет столкнулся с механической проблемой и был направлен обратно на базу Эндрюс в округе Колумбия. «Госсекретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и на Ближний Восток на отдельном самолете»,— сообщил представитель Госдепа Тэмми Брюс.

По информации Associated Press, проблема возникла с лобовым стеклом кабины C-32 переоборудованного Boeing 757.

Госсекретарь США должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Как ожидается, на ее полях госсекретарь встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, по заявлению президента США Дональда Трампа, в рамках конференции уже сегодня должна пройти встреча представителей России, США и Украины. Если на нее прибудут чиновники от всех трех стран, это будет первая встреча представителей России и Украины с 2022 года.

Подробнее о конференции — в материале «Безопасность в Мюнхене ушла в тень».