В Курахово нашли цех ВСУ по производству дронов

В городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили цех по производству беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило региональное МВД. По его данным, цех находился в полуподвальном помещении жилой многоэтажки в спальном районе города.

На месте были найдены запчасти, из которых, по предварительной оценке, можно было собрать не менее 100 БПЛА. «Подвал жилого дома боевики использовали не только для сборки беспилотников, но и в качестве укрепленной огневой точки»,— говорится в пресс-релизе министерства.

Как уточнили ТАСС в региональном МВД, на подходах к цеху понадобилось разминирование, им занимались саперы военной комендатуры.

Минобороны России сообщило о взятии Курахово 6 января. Бои за город продолжались с сентября 2024 года. Глава ДНР Денис Пушилин обещал, что город восстановят, но точные сроки не называл. По его словам, в Курахово осталось несколько тысяч человек.