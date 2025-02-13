Суд расставил акцепты

Бывший председатель совета директоров и совладелец Башкирской содовой компании Дмитрий Пяткин может сохранить контроль над ООО «Трейдинвест», которая владеет земельным участком в Подмосковье стоимостью около 3 млрд руб. Эту банкротившуюся компанию выкупило ООО «Совлинк холдинг» господина Пяткина. Он смог убедить арбитражный суд Московского округа отменить решение арбитражного суда Москвы, который в 2024 году обязал «Совлинк холдинг» заключить договор купли-продажи за 104 млн руб. более 47% «Трейдинвеста» с миноритарием — президентом инвестиционной компании «Покров» Николаем Крайновым. Кассационная инстанция не согласилась с выводами нижестоящих судов и, в частности, поручила оценить рыночную стоимость спорного актива. Эксперты разошлись в оценках перспективы спора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пяткин не готов терять контроль над компанией, владеющей дорогостоящей землей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Пяткин не готов терять контроль над компанией, владеющей дорогостоящей землей

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Московского округа вернул на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы иск президента инвестиционной компании «Покров» Николая Крайнова к ООО «Совлинк холдинг» (компания принадлежит экс-председателю совета директоров и бывшему совладельцу национализированной в 2021 году Башкирской содовой компании Дмитрию Пяткину). Господин Крайнов просил суд признать заключенным договор купли-продажи 47% в уставном капитале ООО «Трейдинвест», внести соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Как сообщал «Ъ-Уфа», строительная компания «Трейдинвест» была зарегистрирована в ноябре 2005 года в Москве. По открытым данным, она владеет 69,5 га в городе Лыткарино Московской области (6 км от МКАД) с видом разрешенного использования под жилищное строительство. В 2022 году участок выставлялся на торги за 3,1 млрд руб. В марте 2023 года, после череды смены владельцев, 94,18% в уставном капитале «Трейдинвеста» оказались у стерлитамакской компании «Совлинк холдинг», которой владеет Дмитрий Пяткин. В то время «Трейдинвест» находился в состоянии банкротства (процедура была прекращена летом 2024 года, когда «Совлинк холдинг» погасил кредиторскую задолженность — 78 тыс. руб.).

Тогда же, в марте 2023 года, «Совлинк холдинг» решил продать принадлежащие ему 47,09% «Трейдинвеста» за 104,9 млн руб. Соответствующая нотариально заверенная оферта (предложение о купле-продаже) через конкурсного управляющего компании Алексея Цветкова была направлена Николаю Крайнову, который владел миноритарной долей компании — 4,53%. Господин Крайнов согласился на сделку, но она не состоялась. В июле того же года «Совлинк холдинг» сообщил, что отказался «от планируемого ранее отчуждения доли». В ответ Николай Крайнов, чья группа «Покров» специализируется на инвестициях в недвижимость, подал иск.

Дмитрий Пяткин возражал против удовлетворения заявления. Предприниматель просил суд признать оферту недействительной, так как она нарушает его права как совладельца «Трейдинвеста». По его расчетам, стоимость 47,09% компании составляет не 104,9 млн руб., а 651,5 млн руб., так как стоимость активов компании на 31 декабря 2023 года оценивалась в 1,38 млрд руб.

В июле 2024 года суд первой инстанции, с которым спустя четыре месяца, согласилась апелляция, пришел к выводу, что раз «Совлинк холдинг» направил оферту, а господин Крайнов ее принял — значит сделка должна быть завершена на первоначальных условиях.

В кассационной инстанции Дмитрий Пяткин настаивал, что обсуждаемая стоимость продажи доли в шесть раз ниже ее рыночной цены.

Арбитражный суд Московского округа не согласился с выводами нижестоящих инстанций. Он поставил под сомнение направление оферты Николаю Крайнову. Как следует из постановления суда, у господина Крайнова имеется только ксерокопия документа, а оригинал находится у «Совлинк холдинг». Это, по мнению суда, «свидетельствует об отсутствии волеизъявления … на совершение сделки путем направления оферты». Доказательств того, что конкурсный управляющий «Трейдинвеста» Алексей Цветков мог получить оригинал документа и вернуть его «Совлинк холдингу» суд не обнаружил.

Доводы Дмитрия Пяткина по поводу стоимости доли кассационный суд назвал «заслуживающими внимания» и отметил, что нижестоящими инстанциями «не исследован вопрос о рыночной, а не балансовой стоимости доли».

На этом основании суд поручил при повторном рассмотрении исследовать волеизъявление «Совлинк холдинга» об отчуждении части доли, установить обстоятельства получения оферты конкурсным управляющим, дать оценку рыночной стоимости спорной доли и «с учетом установленного принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт».

Найти контакты Николая Крайнова не удалось.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев прогнозирует, что при новом рассмотрении суд первой инстанции, «вероятнее всего, откажет в удовлетворении требований Николая Крайнова». Господин Терентьев назвал обоснованными выводы кассации.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что суд не обязательно встанет на сторону «Совлинк холдинга»: «Если компания нотариально заверила оферту, то она уже изъявила волю на продажу доли в „Трейдинвесте“. При этом ее оригинал поступает обществу, а не участникам. Соответственно, его не могло быть у Николая Крайнова. Ссылка на низкую цену также выглядит непоследовательным поведением на фоне нотариального удостоверения ее условий. Напротив, это объясняет разумный интерес участника в реализации преимущественного права по привлекательной цене. При этом у „Совлинка“ была возможность отозвать оферту, которой он почему-то не воспользовался. Совокупность этих совпадений оставляет интригу в исходе разрешения спора».

Булат Баширов