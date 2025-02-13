Молдавия не будет продлевать режим ЧП в экономике

Молдавские власти создали все условия для поставок природного газа в Приднестровье. Поэтому режим ЧП в экономике решено пока не продлевать, сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Молдавии Дорин Речан

Фото: Vladislav Culiomza / File Photo / Reuters Премьер-министр Молдавии Дорин Речан

Фото: Vladislav Culiomza / File Photo / Reuters

«На данном этапе созданы необходимые условия для того, чтобы Приднестровский регион снабжался природным газом без необходимости продления чрезвычайного положения. Оно было необходимо для того, чтобы иметь возможность покупать газ и электроэнергию в условиях, когда Россия прекратила поставки газа в Приднестровский регион»,— написал господин Речан.

Он добавил, что на сегодняшнем заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительство решило направить в компенсационный фонд 1,2 млрд леев (около €65 млн), полученных от стран-партнеров. Это необходимо, чтобы Молдавия смогла справиться с ростом тарифов на отопление. «Граждане, включенные в программу компенсации, получат на отопительный сезон, включая март, ежемесячную денежную помощь от 500 до 1400 леев (от $25 до $75)»,— уточнил премьер-министр. Также €30 млн чрезвычайной гуманитарной помощи от ЕС переведут на счет компании Energocom. В период ЧП она за собственные деньги закупила газ на €20 млн для левого берега Приднестровья и электричество на €10 млн — для правого.

С 11 декабря 2024 года в Приднестровье действует режим ЧП в экономике. Его введение спровоцировано угрозами прекращения транзита российского газа через Украину. Тогда же «Газпром» сообщил об остановке поставок топлива в Молдавию из-за нарушения платежных обязательств со стороны местной компании «Молдовагаз». Сначала режим вводился на один месяц. В январе его продлили еще на 30 суток.

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