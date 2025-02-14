Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Отравленная любовь" — полнометражный режиссерский дебют Дезире Носбуш, работающей в кино с 1980-х, но по другую сторону камеры: она сыграла более шестидесяти ролей в фильмах и сериалах. В основу картины легла пьеса нидерландского драматурга Лот Векеманс, которую она сама переработала в сценарий. Даже если этого не знать, театральная природа постановки бросается в глаза: всего одна основная локация (хотя, прежде чем прибыть туда, герой Тима Рота проедет некоторое количество километров на стареньком "Пежо" по туманным североевропейским дорогам) и дуэт первоклассных актеров, мастерски разыгрывающих на двоих боль, скорбь, отчаяние, обиду и, возможно, отголоски прежней любви».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ядом с горем».