Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 15–16 февраля
13 и 14 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых новое прочтение биографии Александра Пушкина с песнями, танцами, рэпом и Юрой Борисовым в главной роли, а также драма Мигеля Гомиша «Гранд тур». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Пророк. История Александра Пушкина
- Режиссер: Феликс Умаров
- В ролях: Юра Борисов, Кай Гетц, Роман Васильев, Алена Долголенко, Илья Виногорский, Светлана Ходченкова
- Жанр: драма, мюзикл / Россия / 137 мин.
- В прокате: с 14 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Надо отдать должное создателям картины: это редкий случай, когда они не скрывают источников своего вдохновения. И это не стихотворение А. С. Пушкина "Памятник" 1836 года, а мюзикл Лина-Мануэля Миранды "Гамильтон" о первом министре финансов США, поставленный на Бродвее в 2015 году. В спектакле, который несколько лет шел с неизменными аншлагами, собрал охапку призов, включая 11 Tony и Пулитцеровскую премию, и превратился в феномен поп-культуры, Вашингтона, Джефферсона и прочих американских отцов-основателей играли небелые актеры, а их споры о революции и налоговой системе были положены на ритмы хип-хопа, соула и R&B».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Наше ничего».
Снова наступит рассвет
- Режиссер: Рунар Рунарссон
- В ролях: Элин Холл, Катла Ньялсдоуттир, Микаэль Каабер, Агуст Вигум, Гуннар Храфн Кристьянссон, Бальдур Эйнарссон
- Жанр: драма / Исландия, Нидерланды, Хорватия, Франция / 82 мин.
- В прокате: с 13 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Жаль, что родовое проклятие европейского "арт-хауса", многозначительного кино почти ни о чем, достойного разве что короткого метра, захлестнуло и исландское кино, отличавшееся ранее недюжинной витальностью».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Беспредметная искусственность».
Гранд тур
- Режиссер: Мигел Гомиш
- В ролях: Гонсалу Уоддингтон, Кристина Альфайате, Клаудиу да Сильва, Хорхе Андраде, Жуан Педру Ваш, Жуан Педру Бенард
- Жанр: драма / Португалия, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай / 128 мин.
- В прокате: с 13 февраля
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «Эдвард — британский госслужащий, который внезапно бросает свою невесту Молли в день свадьбы и в одиночестве отправляется в путешествие, предаваясь меланхолии и размышлениям о смысле жизни. Но девушка решительно намерена выйти замуж и отправляется за ним. Что их ждет в этой долгой дороге?»
Абсолютный хищник
- Режиссеры: Танели Мустонен, Брэд Уотсон
- В ролях: Афина Стрейтс, Мадалена Араган, Элиша Эпплбаум, Мохаммед Мансарай, Тайла Ковачевич-Эбонг, Изабель Бонфрер
- Жанр: ужасы, боевик / Великобритания / 87 мин.
- В прокате: с 13 февраля
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «В живописных лесах Луизианы терпит крушение небольшой пассажирский самолет. Помощи ждать неоткуда, мобильная связь мертва. Единственный путь к спасению пролегает через болотистую местность, где правят самые опасные хищники на планете. Аллигаторы размером XXL славятся агрессивным нравом, высокой подвижностью и отменным аппетитом. И кажется, уже ничто не в силах испортить им трапезу».
ON и ОНА
- Режиссер: Евгений Корчагин
- В ролях: Юлия Пересильд, Алексей Широчкин, Игорь Чернявый, Джейн Мирро, Владимир Стеклов, Кирилл Зайцев
- Жанр: драма, фантастика / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 13 февраля
Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «Ксения (Юлия Пересильд) — амбициозный разработчик, переживающий трудный период после неудачной презентации своего проекта. Чтобы восстановить силы и найти вдохновение, она решает провести отпуск в доме на побережье океана, который оснащен передовым искусственным интеллектом по имени Маркус. Ксения поражена способностями Маркуса предугадывать все ее желания для того, чтобы обеспечить ей максимальный комфорт. Она наконец чувствует, что ее понимают».
Парни с тату. Прямо в сердце
- Режиссер: Ник Кассаветис
- В ролях: Сидни Тейлор, Чейз Стоукс, Александр Людвиг, Натали Элин Линд, Элла Балинска, Пол Йоханссон
- Жанр: мелодрама / США / 93 мин.
- В прокате: с 13 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Парадокс фильма в том, что старую добрую сентиментальность Кассаветис упаковал в модную молодежную обертку. Все эти татухи, текила из горла, обжимашки в клубном туалете, мясистая байкерша, жаждущая тела Рула, и прочие граффити. По сюжету, героям явно за двадцать. По внешнему виду им дашь от двадцати пяти до тридцати. А вот ведут они себя, когда не омрачают чело вопросом "а если это любовь?", как дети малые, играющие во взрослых».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Периодическая таблица сентиментов».
Отравленная любовь
- Режиссер: Дезире Носбуш
- В ролях: Тим Рот, Трине Дюрхольм
- Жанр: драма / Люксембург, Нидерланды, Германия / 86 мин.
- В прокате: с 6 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Отравленная любовь" — полнометражный режиссерский дебют Дезире Носбуш, работающей в кино с 1980-х, но по другую сторону камеры: она сыграла более шестидесяти ролей в фильмах и сериалах. В основу картины легла пьеса нидерландского драматурга Лот Векеманс, которую она сама переработала в сценарий. Даже если этого не знать, театральная природа постановки бросается в глаза: всего одна основная локация (хотя, прежде чем прибыть туда, герой Тима Рота проедет некоторое количество километров на стареньком "Пежо" по туманным североевропейским дорогам) и дуэт первоклассных актеров, мастерски разыгрывающих на двоих боль, скорбь, отчаяние, обиду и, возможно, отголоски прежней любви».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ядом с горем».
Оставь это ветру
- Режиссер: Энгин Эрден
- В ролях: Ханде Эрчел, Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гёзде Мутлуэр, Серхат Налбантолу
- Жанр: драма, мелодрама / Турция / 96 мин.
- В прокате: с 6 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Сам же "Оставь это ветру" режиссера-дебютанта Энгина Эрдена — это совершенно стандартный ромком, причем снятый по западным шаблонам… при желании и эту незамысловатую историю можно было бы растянуть на 160 серий».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Анатолия и физиология».
Сент-Экзюпери
- Режиссер: Пабло Агеро
- В ролях: Луи Гаррель, Венсан Кассель, Дайан Крюгер, Бенуа Мажимель, Изо, Габен Мальэрб
- Жанр: драма, приключения, биография / Франция / 98 мин.
- В прокате: с 6 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Визуально фильм тоже далек от всякой реалистичности. Наряду с величественными пейзажами здесь много приемов, отсылающих к картинам той эпохи, когда происходит действие: крупные планы лиц актеров, сцены, явно снятые в павильоне на фоне нарисованных задников, и, конечно, кадры с героическими летчиками в развевающихся шарфах на фоне пламенеющих закатов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кинопланета людей».
Вопль
- Режиссер: Педро Мартин Калеро
- В ролях: Эстер Экспозито, Матильда Олливье, Малена Вилла, Хосе Луис Феррер, Клаудия Росет, Лиа Лоис
- Жанр: ужасы / Испания, Аргентина, Франция / 107 мин.
- Слоган: «Последнее, что ты услышишь»
- В прокате: с 6 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Ему (фильму) приписывают и обличение гендерного насилия, и острую критику семейных отношений, и раскрытие, что бы это ни значило, "генетического кода насилия". Все это, конечно, чушь, и даже не потому, что первой жертвой призрака-мизогина пал тем не менее мужчина. Все гораздо проще. Мартин Калеро снял кино о кино».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В объективе смерти».