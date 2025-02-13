В Ростове троих налоговиков обвиняют в коррупции

Двух бывших и одного действующего сотрудников межрегиональной инспекции ФНС задержали ростовские оперативники. Фигурантов подозревают в склонении к даче взятки — информирует пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, участники преступной группы предложили директору одной из коммерческих компаний снизить сумму начисленного налога с 52 млн руб. до 15 млн руб. За это взяткодатель должен был передать подозреваемым 10 млн руб.

Однако довести свой преступный умысел до конца фигуранты не смогли — их задержали во время передачи средств. Один из них согласился сотрудничать со следствием и дал показания против своих подельников. В связи с этим его осудили в особом порядке: по обвинению в посредничестве во взятке и разглашении коммерческой тайны его приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

Вынесен ли приговор остальным фигурантам — неизвестно.

Дмитрий Ковалевский