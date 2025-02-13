Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РФ уточняет наличие граждан России среди пострадавших в инциденте в Мюнхене

Российская дипломатическая миссия в Германии уточняет, были ли среди пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу протестующих в Мюнхене граждане России. Об этом сегодня, 13 февраля, днем сообщило генконсульство РФ в Бонне.

«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале генконсульства. В дипведомстве также призвали «сохранять бдительность в местах массового скопления людей».

Сегодня, 13 февраля, утром автомобиль наехал на участников забастовки в Мюнхене, в результате чего около 27 человек получили травмы. Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (8:30 мск) в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается завтра, 14 февраля. В мероприятии традиционно участвуют немецкие политические деятели, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также представители иностранных государств.

Анастасия Домбицкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...