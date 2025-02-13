РФ уточняет наличие граждан России среди пострадавших в инциденте в Мюнхене

Российская дипломатическая миссия в Германии уточняет, были ли среди пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу протестующих в Мюнхене граждане России. Об этом сегодня, 13 февраля, днем сообщило генконсульство РФ в Бонне.

«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале генконсульства. В дипведомстве также призвали «сохранять бдительность в местах массового скопления людей».

Сегодня, 13 февраля, утром автомобиль наехал на участников забастовки в Мюнхене, в результате чего около 27 человек получили травмы. Инцидент произошел около 10:30 по местному времени (8:30 мск) в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается завтра, 14 февраля. В мероприятии традиционно участвуют немецкие политические деятели, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также представители иностранных государств.

Анастасия Домбицкая