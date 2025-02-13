В Мюнхене автомобиль въехал в группу протестующих, пострадало 28 человек

В столице федеральной земли Бавария — Мюнхене — автомобиль наехал на участников забастовки, проводимой профсоюзом Ver.di. По оценкам спасателей, пострадало не менее 20 человек, включая детей. По уточненным данным, ранения получили 28 человек. Водителя задержали, он больше не представляет опасности, сообщила местная полиция.

Утром на площади Штигльмайера в Мюнхене сотрудники городских служб города вышли на демонстрацию с требованием повысить зарплату, увеличить премии и предоставить три дополнительных выходных дня. Как минимум два человека получили «очень серьезные травмы», пишет Bild со ссылкой на официальные источники.

Bayerischer Rundfunk со ссылкой на очевидца сообщил, что водитель намеренно врезался в толпу людей. Полиция эту информацию не подтверждала. По данным Bild, правонарушителей было двое, в одного из них выстрелили полицейские, после чего его увезли в больницу.

Инцидент произошел в восьми минутах езды от места проведения Мюнхенской конференции по безопасности, открывающейся завтра, 14 февраля. В мероприятии поучаствуют немецкие политические деятели, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также представители иностранных государств.

После публикации материала были обновлены данные о числе пострадавших.

Лусине Баласян