Суд приговорил двух украинских боевиков к лишению свободы за теракты

Военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ Антона Фурдаленко, Сергея Завацького, Василия Тарана и Руслана Саввакиса суд признал виновными в совершении теракта в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Завацького суд приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Тарану, Саввакису и Фурдаленко назначено по 15 лет лишения свободы, также с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в колонии строгого режима.

Как установил суд, 8 августа 2024 года все четверо осужденных вооружились боевым оружием и взрывными устройствами и в составе подразделений ВФУ незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, они запугивали местных жителей, угрожали им оружием и незаконно селились в их домах. Кроме того, они препятствовали эвакуации гражданского населения, открывали огонь на поражение по военным и мирным жителям РФ. Военнослужащие вооруженных сил России задержали Антона Фурдаленко, Сергея Завацького, Василия Тарана и Руслана Саввакиса 13 августа в ходе боевых действий.

В начале недели суд признал виновными в совершении терактов в Курской области двоих украинских военнослужащих из 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ — Дмитрия Пиляя и Александра Середу. Суд приговорил их к 15 и 16 годам лишения свободы соответственно. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова