Полигональный процесс

26 ноября Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу исполкома Казани после того, как Арбитражный суд Республики Татарстан не удовлетворил его иск к «Главному инвестиционно-строительному управлению (ГИСУ) Республики Татарстан», заказчику рекультивационных работ на Самосыровском мусорном полигоне. Истец полагает, что ущерб почвам в размере 31,1 млн руб. из-за разлива фильтрата на полигоне должен быть возмещен ответчиком.

21 ноября в Арбитражном суде Поволжского округа также состоится рассмотрение кассации иска Росприроднадзора к исполкому, который определил виновником загрязнения почв городские власти и взыскивает ущерб с них в той же сумме. Подрядчик работ на полигоне ООО «Ядран-Строй» сейчас участвует в рекультивации иловых полей на юге Казани, где планируется возведение мегапарка стоимостью 67 млрд рублей. Юристы отмечают, что ход судебных процессов не в пользу городских властей, и будет ли привлекаться к ответу подрядчик — пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы по рекультивации полигона "Самосырово", декабрь 2021 года

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Работы по рекультивации полигона "Самосырово", декабрь 2021 года

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ Волга-Урал», судебные тяжбы из-за разлива фильтрата на Самосыровском полигоне начались еще в 2023 году. 25 августа прошлого года управление Росприроднадзора по Татарстану подало иск к исполкому Казани о взыскании вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, в виде штрафа в размере 31,1 млн руб. и 2,9 млн руб.

Самосыровский полигон твердых коммунальных отходов эксплуатировался с 1960 по 2013 год и стал крупнейшей свалкой в Казани площадью почти 32 гектара. За это время накопилось 4,6 млн кубометров отходов, и в 2013 году полигон был законсервирован. Из-за жалоб местных жителей и ухудшения качества воздуха полигон было решено рекультивировать.

В 2021 году Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) заключило контракт на рекультивацию с ООО «Ядран-строй», входящей в «Ядран-групп». Подрядчик должен был установить систему активной дегазации для сбора свалочного газа и его переработки в электроэнергию. Работы на полигоне начались в ноябре 2021 года и завершились в декабре 2023 года.

Согласно судебным материалам, Росприроднадзор предъявил требования исполкому Казани из-за причинения вреда двум земельным участкам, вызванного истечением фильтрата из переполненного пруда-накопителя на Самосыровском полигоне. Суд первой инстанции постановил решать дело в пользу Росприроднадзора. Исполком не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу, она не была удовлетворена.

Пресс-служба мэрии Казани сообщила «Ъ Волга-Урал», что «исполком указывал в суде на то, что не является причинителем вреда и, соответственно, не является надлежащим ответчиком по данному делу. Причиненный вред должен быть возмещен подрядной организацией — ООО „Ядран-Строй“. Вопрос очистки территории, по которой исполкому предъявлен иск, в настоящее время прорабатывается».

Исполком подал кассационную жалобу, следующее заседание по рассмотрению которой назначено на 26 ноября. В свою очередь в феврале этого года городские власти подали в суд на заказчика рекультивационных работ с требованием возмещения ущерба в том же размере. Суд уже отказал в удовлетворении требований исполкома к ГИСУ. В связи с этим исполком подал апелляционную жалобу, а следующее заседание по делу состоится 21 ноября.

Юристы отмечают, что исполкому Казани вряд ли удастся стать выигрышной стороной в судебных тяжбах.

«Полагаем, что суд кассационной инстанции оставит без изменения судебные акты первой и апелляционной инстанции, поскольку Исполнительный комитет Казани не опроверг свою вину, не привел доказательства, которые бы опровергали выводы суда первой инстанции, а в суде кассационной инстанции новые доказательства не принимаются и не оцениваются», — отмечает юрист компании «Яхатин» Язгуль Хаева.

В пресс-службе мэрии Казани «Ъ Волга-Урал» сообщили, что новые доказательства для предоставления в суд апелляционной инстанции у исполкома отсутствуют, так как все имеющиеся доказательства были представлены еще суду первой инстанции. Проектно-сметная документация по реконструкции системы сбора и очистки фильтрата проходит экспертизу достоверности сметной стоимости, а финансирование на проведение работ еще не выделялось.

Юристы полагают, что и в кассации исполкома по иску к ГИСУ суд, скорее всего, также не поддержит позицию истца.

«Как было указано, в решении суда первой инстанции отсутствует обоснование размера заявленной истцом суммы ущерба, вследствие чего невозможно дать соответствующую оценку. По нашему мнению, в данном случае суд апелляционной инстанции оставит решение суда первой инстанции без изменения, поскольку не доказаны вина ответчика, противоправное поведение ответчика, а также причинно-следственная связь», — отмечает Язгуль Хаева.

Между тем подрядчик работ на Самосыровском полигоне — ООО «Ядран-строй» — также занимается рекультивацией иловых полей на юге Казани. На этой территории площадью 120 га планируется строительство мегапарка «Большая Волга» общей стоимостью 67 млрд руб. Проект включает в себя создание новой жилой застройки и развитие инфраструктуры.

Влас Северин