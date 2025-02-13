Лавров выразил надежду, что разговор Путина и Трампа отрезвит Запад

Глава МИД РФ Сергей Лавров «поражен» тем, что разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа восприняли в мире «как нечто из ряда вон выходящее». Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг. По его словам, в России надеются, что состоявшийся накануне диалог двух лидеров «отрезвит» отдельных представителей Запада.

«Меня поразило то, что сейчас весь мир пришел в какое-то оцепенение и рассматривает состоявшийся телефонный разговор и сообщения об этом телефонном разговоре как нечто из ряда вон выходящее»,— сказал господин Лавров журналистам (цитата по ТАСС). И добавил: «Вот до чего довели себя сотрудники администрации Джо Байдена во главе со своим президентом».

«Судя по тому удивлению, ступору, который вызвали переговоры по телефону между Трампом и Путиным, судя по всему, всё, что происходит на Украине, всё, что творит нацистский режим Зеленского, Запад стал воспринимать как должное»,— отметил российский дипломат. «И когда два воспитанных человека показывают, как надо заниматься политикой, надеюсь, это немножко отрезвит тех, кто это забыл, и заставит перечитать учебники истории и школьные учебники политологии»,— сказал Сергей Лавров.

Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным состоялся 12 февраля. По итогам переговоров американский лидер анонсировал «немедленное начало» переговоров по Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что стороны договорились об организации личной встречи. По его словам, Владимир Путин пригласил президента США в Москву. Господин Трамп, говоря о возможной встрече, отметил, что она состоится «в не слишком отдаленном будущем». Переговоры могут пройти в Саудовской Аравии. Позднее господин Песков также уведомил о начале формирования группы для переговоров с США по Украине.

О разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале спецкора «Ъ» Андрея Колесникова «Телефонное международное право».

Анастасия Домбицкая