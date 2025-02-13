Тулси Габбард приведена к присяге в качестве главы Нацразведки США

Глава Минюста США Пэм Бонди привела к присяге бывшую конгрессвумен Тулси Габбард в качестве директора Нацинальной разведки США. Ее кандидатура считалась одной из самых противоречивых из всех, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом на высокие посты в его администрации. Сенат США утвердил ее кандидатуру 12 февраля: 52 сенатора высказались за, еще 48 — против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Церемония приведения к присяге состоялась в Овальном кабинете Белого дома в присутствии Дональда Трампа. На посту главы нацразведки, координирующей деятельность всех 18 американских разведывательных ведомств, Тулси Габбард пообещала предоставлять президенту «честные и объективные оценки» работы.

Тулси Габбард — ветеран войны в Ираке, прослужившая в американской армии около 20 лет. Ее назначение на пост главы нацразведки вызывало споры из-за ее взглядов на внешнюю политику, в том числе в связи с высказываниями в поддержку России. На слушаниях в Сенате ее спрашивали о России, ее поездке в 2017 году к тогдашнему президенту Сирии Башару Асаду, а также об отношении к Эдварду Сноудену, которого она называла «храбрым информатором».

Подробнее о противоречивых назначенцах Трампа — в материале «Ъ» «Слушали — остолбенели».

Лусине Баласян