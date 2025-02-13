СКР за три недели возбудил уголовные дела против 26 иностранных наемников ВСУ

За прошедшие три недели Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела против 26 иностранцев, принимающих участие в боевых действиях в качестве наемников со стороны ВСУ. Среди них — граждане из Великобритании, Колумбии, Польши, Швеции, Аргентины и Колумбии, уточнили «Ъ» в пресс-службе СКР.

Ведомство объявило всех наемников в розыск. Часть судебных дел уже передана для рассмотрения в суд. В частности, недавно верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы грузинского наемника Николоса Берианидзе. Его признали виновным в участии в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ).

СКР сообщал 17 января, что в розыске находятся 589 наемников ВСУ. Всего по уголовному делу привлекли 845 иностранцев из 55 стран. По данным американского телеканала CNN, на Украине пропали без вести более 20 наемников из США.

Никита Черненко