СКР за три недели возбудил уголовные дела против 26 иностранных наемников ВСУ
За прошедшие три недели Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела против 26 иностранцев, принимающих участие в боевых действиях в качестве наемников со стороны ВСУ. Среди них — граждане из Великобритании, Колумбии, Польши, Швеции, Аргентины и Колумбии, уточнили «Ъ» в пресс-службе СКР.
Ведомство объявило всех наемников в розыск. Часть судебных дел уже передана для рассмотрения в суд. В частности, недавно верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы грузинского наемника Николоса Берианидзе. Его признали виновным в участии в наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ).
СКР сообщал 17 января, что в розыске находятся 589 наемников ВСУ. Всего по уголовному делу привлекли 845 иностранцев из 55 стран. По данным американского телеканала CNN, на Украине пропали без вести более 20 наемников из США.