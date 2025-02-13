Кремль анонсировал встречу Путина с брянским губернатором Богомазом

Президент России Владимир Путин сегодня, 13 февраля, встретится с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что регион граничит с Украиной, и губернатор представит президенту «важный доклад».

«Идет череда встреч. Среди тех, кто будет встречаться с главой государства, будет и губернатор Брянской области Богомаз. Важный доклад — регион приграничный»,— сказал представитель Кремля. Он добавил, что остальные сегодняшние встречи Владимира Путина «будут носить закрытый характер».

На прошлой неделе с президентом встретился врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Владимир Путин охарактеризовал ситуацию в регионе, где с августа продолжаются бои с ВСУ, как «очень сложную». 10 февраля доклад президенту представил глава ДНР Денис Пушилин.

Подробнее о ситуации в Курской области — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».