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За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 131 боеприпасом, один человек погиб

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область по меньшей мере 131 боеприпасом, в том числе с беспилотников, сообщил в ежедневной сводке обстрелов в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. Пять человек было ранено, один погиб, ряд объектов в разных населенных пунктах региона получили повреждения.

  • Над Алексеевским округом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа.
  • В Белгородском районе поселки Малиновка и Октябрьский, села Бессоновка, Красный Хутор, Нехотеевка, Репное, Солнцевка, Устинка и Ясные Зори обстреляли четырежды, выпустив по ним 22 снаряда. Также эти населенные пункты подверглись атакам 14 дронов, шесть из них сбила система ПВО. Оказались поврежденными четыре квартиры в многоквартирных домах, два соцобъекта, производственное предприятие, шесть машин, три частных дома, две надворные постройки и ЛЭП. На территории одного из домов разрушена хозяйственная постройка.
  • В Борисовском районе по селам Березовка, Зозули и Цаповка ударили четыре БПЛА, один из них был сбит. В Березовке дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего был ранен мирный житель.
  • В Валуйском округе села Долгое, Карабаново, Колыхалино и Шелаево атаковали шесть беспилотников, четыре из них сбиты. В селе Колыхалино дрон ударил по грузовому автомобилю, двое мужчин получили ранения.
  • В Волоконовском районе села Борисовка, Новое, Тишанка и хутор Плотовка были обстреляны с использованием пяти боеприпасов и атакованы четырьмя БПЛА, из них два были сбиты. На дороге Погромец — Коновалово — Давыдкин дрон сбросил взрывное устройство, семейная пара получила ранения. Также были повреждены частный дом, надворная постройка, два автомобиля и линии газо- и электроснабжения.
  • В Грайворонском округе по городу Грайворон, селам Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Первая выпустили 13 боеприпасов в ходе трех обстрелов, также по этим населенным пунктам ударили пять беспилотников. В селе Мокрая Орловка БПЛА атаковал автомобиль, в результате погибла женщина. Повреждения получили два МКД, частный дом и два автомобиля.
  • В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Демидовка, Колотиловка, Староселье и Теребрено обстреляли пять раз 27 боеприпасами. Также эти населенные пункты атаковали пять беспилотников, один из которых был сбит.
  • В Шебекинском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Марьино и Мухин были обстреляны трижды, по ним выпустили десять боеприпасов и 15 БПЛА, 11 из них были сбиты. Повреждения получили частный и четыре многоквартирных дома, восемь автомобилей и ЛЭП.

Вчера Вячеслав Гладков сообщил об атаке десяти муниципалитетов Белгородской области как минимум 42 боеприпасами и 56 БПЛА. Пострадавших не было, разрушения получили шесть частных домов, 15 квартир в четырех многоэтажках, четыре автомобиля, а также коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова

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