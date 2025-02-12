ВСУ обстреляли десять белгородских муниципалитетов за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины атаковали десять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 42 боеприпасов и 56 БПЛА. Пострадавших нет. Разрушения получили шесть частных домов, 15 квартир в четырех многоэтажках, четыре автомобиля, а также коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде в результате воздушной атаки пострадал многоквартирный дом: выбиты окна в одной из квартир.

В Белгородском районе обстрелы коснулись поселков Майский, Октябрьский, а также сел Бочковка, Головино, Красный Хутор, Никольское, Репное, Солохи, Таврово, Черемошное, Ясные Зори и хутора Церковный. Всего было использовано девять боеприпасов и 11 беспилотников (ПВО сбила восемь из них). В результате повреждены два частных дома, 14 квартир в трех многоквартирных домах, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия и коммерческий объект.

В Борисовском районе после сброса боеприпасов с беспилотника на хуторе Климовое поврежден частный дом.

В Валуйском округе Белгородской области зафиксированы атаки с помощью пяти боеприпасов и 12 беспилотников — система ПВО сбила семь из них. В результате обстрелов поврежден КамАЗ в селе Шелаево.

В Волоконовском районе села Борисовка, Коновалово и хутор Старый обстреляли с использованием десяти боеприпасов и двух беспилотников. Повреждены два социальных объекта, административное здание, частный дом и легковой автомобиль. В одном из социальных объектов разрушена летняя кухня.

В Грайворонском округе по селам Доброивановка, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино ударили с помощью девяти БПЛА и двух боеприпасов. Пострадали автомобиль, частный дом и линия электропередачи. В селе Мокрая Орловка аварийные службы начнут восстанавливать электроснабжение после согласования с Министерством обороны РФ.

В Краснояружском районе поселок Прилесье и села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись трем обстрелам, в ходе которых было использовано десять боеприпасов. Также совершены атаки с помощью 11 беспилотников. В результате повреждены частный дом, социальный объект и линия электропередачи. Аварийные службы уже восстановили электроснабжение в селе Вязовое.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, последствий нет.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Безлюдовка, Кошлаково, Муром и Ржевка, хутора Балки и Панков подверглись двум обстрелам, в ходе которых использовали шесть боеприпасов. Также ВСУ атаковали муниципалитет с помощью восьми БПЛА, семь из которых были сбиты системой ПВО или подавлены. В селе Муром в результате удара дрона повреждена кровля частного дома.

В Яковлевском муниципальном округе беспилотник самолетного типа повредил инфраструктурный объект связи. Без последствий.

Сутками ранее ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 70 боеприпасов и 52 БПЛА. Пострадал один мирный житель, зафиксирован ряд разрушений.

Анна Швечикова