В нескольких районах Липецка отключилось электричество после атаки БПЛА

В нескольких районов Липецка зафиксировано отключение электричества. Энергетики ведут переподключение потребителей, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram.

За 10 минут до этого он сообщал, что регион подвергся массированной атаке беспилотников. Она отражается силами противовоздушной обороны и средствами подавления.

Красный уровень угрозы атаки беспилотников был объявлен на территории Липецка и округа, а также в Ельце, Елецком районе, городе Грязи и Грязинском районе.