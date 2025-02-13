Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram, что регион подвергся массированному налету беспилотников. Ведется работа сил противовоздушной обороны и средств подавления.

Красный уровень угрозы атаки беспилотников объявлен на территории Липецка и округа, а также в Ельце, Елецком районе, городе Грязи и Грязинском районе.

«Предварительно, украинские дроны пытаются атаковать комбинат НЛМК»,— сообщает Telegram-канал Shot.