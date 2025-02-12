СНБО ввел санкции против Петра Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 12 февраля сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против тех, «кто уничтожал национальную безопасность» страны, но конкретных имен не назвал. Речь, в частности, идет про Петра Порошенко. Сам он назвал санкции против себя провокацией.

Санкции вступают в силу после подписания указа главой государства. По словам господина Зеленского, документ будет опубликован завтра, 13 февраля. «РБК-Украина» со ссылкой на источник пишет, что «санкции СНБО нацелены, в частности, на представителей большого бизнеса, которых ранее было принято называть "олигархами"».

Журнал Forbes Ukraine со ссылкой на двух собеседников, один из которых присутствовал на заседании СНБО 12 февраля, связал санкции против Петра Порошенко с делом о государственной измене, подозрение в которой он подписал 21 декабря 2021 года. По данным СБУ, господин Порошенко в 2014–2015 годах помог сорвать договоренность о поставках угля из ЮАР на Украину и посодействовал налаживанию поставок с территорий Донбасса, которые не были подконтрольны ВСУ.

«Я имел всю информацию о подготовке этой провокации,— написал Петр Порошенко в соцсети Х,— но до последнего верил, что здравый смысл победит». Господин Порошенко считает, что решение было принято по инициативе Владимира Зеленского. «Он ищет, на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки. Поэтому развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров. <...> Ну и тут уже без Порошенко — никак»,— написал Петр Порошенко.