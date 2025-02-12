До пяти выросло количество раненных при обстрелах Белгородской области за день

До двух выросло количество пострадавших в грузовике, атакованном дроном в селе Колыхалино Валуйского округа Белгородской области. Второго мужчину положили в областную клиническую больницу с баротравмой. Состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Также под удар ВСУ попали три населенных пункта трех белгородских муниципалитетов. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В валуйском селе Карабаново в результате атаки БПЛА была повреждена легковушка.

В поселке Малиновка Белгородского района вследствие детонации FPV-дрона возле частного домовладения загорелся легковой автомобиль — его потушили. В частном доме выбиты окна.

В Шебекине из-за попадания боеприпаса повреждено остекление двух многоквартирных домов. Осколками посекло пять легковушек. Есть локальные повреждения на линии электропередачи.

Всего за день при ударах по Белгородской области пострадали пять человек. Днем стало известно о семейной паре, раненной при сбросе взрывных устройств с БПЛА на машину в Волоконовском районе. Вечером сообщалось о двух мужчинах, пострадавших при атаках дронов в Валуйском округе и Борисовском районе.

Алина Морозова